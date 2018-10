BREDEBRO: Der var drama og peberspray i luften mandag eftermiddag på en adresse i Vollum nord for Bredebro.

Her blev en patrulje tilkaldt til en sag, der var anmeldt som husspektakler. Da betjentene nærmede sig, blev de truet af en 28-årig mand fra lokalområdet. Han var ophidset, og episoden udviklede sig faretruende, da manden pludselig trak en pistol. Ifølge en talsmand for Syd- og Sønderjyllands Politi reagerede betjentene ved at bruge peberspray. Det var afgørende for, at manden kunne overmandes og anholdes.

Ved nærmere eftersyn viste pistolen sig at være en paintball-pistol.

- Men den har samme vægt og udseende som en ægte pistol, forklarer politikommissær Jens Peter Rudebeck fra politiets områdestation Syd.

Hvad, der var baggrund for det anmeldte husspektakel, foreligger der på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om. Den 28-årig har tilbragt natten i politiets varetægt og vil blive fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Sønderborg senere i dag. Her vil anklageren kræve manden varetægtsfængslet og i øvrigt sigte ham for blandt andet overtrædelse af den paragraf i straffeloven, der handler om vold eller trusler mod særligt beskyttede personer som f. eks. politibetjente.

jv.dk følger sagen