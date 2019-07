Drama: Beboer reddet ud af vinduet i røgfyldt boligblok

En brand med kraftig røgudvikling i en boligblok på Nørremarksvej i Tønder resulterede fredag eftermiddag i, at en beboer måtte reddes ud af sin lejlighed på anden sal ved hjælp af brandværnets stigevogn.

TØNDER: Alarmen gik fredag eftermiddag klokken 14.05.

- Brand i etageejendom, ild i køkken og stue, lød meldingen.

Mindre end fem minutter senere var den første brandbil fremme ved boligblokken Nørremarksvej 58 i Tønder.

På det tidspunkt stod der kraftig røg ud af flere vinduer og døre samt fra bygningens tagtagkonstruktion.

Beboerne fra stueetagen og første sal var ude, men tre mænd, der befandt sig i de to lejligheder på anden sal, stod inden for med åbne vinduer. De var ikke umiddelbart i fare, men de kunne ikke komme ud gennem den røgfyldte trappeopgang.

Indsatsleder Thomas Sørensen, Brand og Redning Sønderjylland, Tønder, sendte røgdykkere ind, for at sikre sig, at der ikke befandt sig flere personer i bygningen.

- Der var kraftig ild i lejligheden. Samtidig med at vi slukkede branden, reddede vi den ene beboer ud af lejligheden på anden sal. Vi fik så hurtigt styr på branden, at de to andre efterfølgende kunne hjælpes ned gennem trappeopgangen, oplyser Thomas Sørensen.