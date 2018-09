Dragefestivalen kæmpede med vejret

- Vi havde masser af besøgende ved natteflyvningen lørdag, men desværre havde vi ikke mulighed for at sætte så mange drager op - igen på grund af blæsten. Det var vi kede af, nu vi havde et godt publikum.

- Fredag og søndag var gode, men vi må erkende, at lørdagen desværre blæste væk for os. 18 meter i sekundet er alt for hårdt for os, og det er ikke lige der, man sætter en fin, håndbygget drage op. Kort og godt betød det, at en del af de fine kreationer blev på jorden lørdag.

Ændrede programmet

Lørdagens blæst betød også, at programmet blev ændret lidt undervejs, så festivalens konkurrencer i stedet blev afviklet søndag. Her bedømte et dommerpanel fra Dansk Drage Klub de flotteste drager. Med programmet gennemført er det da også en - trods alt - tilfreds arrangør, der kan se tilbage på en weekends flyvning.

- Man kan ikke holde for vejret, så det taget i betragtning, så gik det fint. Vi havde gode forhold til at flyve fredag og søndag, og for at være helt ærlig, så har vi set værre. Jeg har været til en enkelt festival, hvor vi oplevede, at hele stranden stod under en halv meter vand. Når det er sådan, så bliver der ikke meget festival. Vi tilpassede os vejret i weekenden og fik konkurrencerne afviklet - og vi er helt sikkert tilbage næste år, forsikrer Morten Rasmussen.

Han uddyber:

- Vi har de næste fem års udgaver planlagt, så vi er helt sikkert på plads igen i 2019.