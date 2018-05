Dræbte får: Er ulven kommet til Rudbøl?

Et får og to lam er døde efter et blodigt og voldsomt angreb i Rudbøl. Fåreavler frygter, at der kan være tale om et ulveangreb.

Rudbøl: Et voldsomt syn mødte fåreavler Niels Johansen fra Rudbøl onsdag morgen, da han kørte ud for at se til sine får.

Et får og to lam var døde efter et angreb, der tydeligvis havde været voldsomt.

- Et får er bidt direkte i struben, et af lammene er sprættet op, og på det andet lam er hovedet simpelthen bidt helt af, fortæller Niels Johansen, der aldrig før har oplevet noget lignende.

- Det var ret voldsomt. Vi kontaktede selvfølgelig Naturstyrelsen med det samme, og de kom hurtigt for at tage DNA-prøver, så vi kan få afklaret, om der er tale om et ulveangreb, lyder det videre fra Niels Johansen, der ejer 60 får.

Prøverne er nu sendt til Tyskland, og Niels Johansen antager, at det endelige svar vil komme en gang i løbet af næste uge.

Han håber, at der ikke er tale om en ulv.

- Det er jo det, man håber. At det måske er en stor hund eller lignende. Der er ingenting, der er ædt på de døde får. Det er et direkte angreb. Eksperten fra Naturstyrelsen mente, at afstanden mellem tænderne på bidmærkerne var lidt små, hvis der skulle være tale om en ulv, men han kunne ikke sige noget med sikkerhed. Så nu må vi vente på svarene på prøverne fra Tyskland. Men det giver da lidt bekymring. Og uanset hvad det er, så er det noget væmmeligt noget, konstaterer Niels Johansen.