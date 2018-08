Dømt for sex-overgreb mod lille pige

22-årig mand fra lokalområdet fik fem måneders betinget fængsel og skal aftjene 100 timers samfundstjeneste for seksuelle overgreb mod et familiemedlem. Sagen ligger syv år tilbage, men blev først anmeldt sidste efterår.

TØNDER/SØNDERBORG: - Det er alvorligt det her. Det er det. Men der er gået en del år, så ud fra en samlet vurdering finder jeg det forsvarlig med en betinget dom. Og så håber jeg, at samfundstjenesten kan få dig i gang. Sådan lød ordene fra dommer Jens Schultz-Hansen, der mandag i retten i Sønderborg idømte en 22-årig mand fra Tønder-området en betinget dom på fem måneders fængsel med vilkår om tilsyn fra kriminalforsorgen samt 100 timers samfundstjeneste. Den 22-årig blev kendt skyldig for i ikke under tre tilfælde at have forgrebet sig seksuelt på et familiemedlem. Sagen ligger syv år tilbage. Dengang var pigen, det gik ud over, kun seks år gammel, mens den nu dømte var 16 år på gerningstidspunktet.

Samfundstjeneste



Omkring 4400 danskere dømmes hvert år til samfundstjeneste.



Kilde: Samfundstjeneste er et alternativ til fængselsstraf. Samfundstjeneste betyder, at den dømte skal udføre et arbejde for en offentlig institution eller en institution med et almennyttigt formål. Arbejdet skal være opgaver, som ellers ikke ville blive gjort. Omfanget er mindst 30 timer og højst 300 timers arbejde, som skal udføres i den dømtes fritid. De dømte er altid undergivet tilsyn af Kriminalforsorgen i den periode, de skal udføre samfundstjeneste.Omkring 4400 danskere dømmes hvert år til samfundstjeneste.Kilde: www.kriminalforsorgen.dk

Anmeldt 2017 I retten kom det frem, at pigen har haft det svært. Men hun holdt på sin hemmelighed helt frem til oktober 2017, hvor overgrebene blev anmeldt til politiet. Få uger efter blev den 22-årige anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens § 225, der handler om seksuelle overgreb begået mod et barn under 12 år. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han erkendte forholdene. Han forklarede, at han havde haft dårlig samvittighed over sagen i mange år, og at han i dag ikke har nogen kontakt til pigen, der er 13 år. Overgrebene fandt sted i et hjem i Tønder Kommune, hvor pigen og den daværende teenage-dreng mødtes med jævne mellemrum. Ifølge den 22-årige havde pigen ikke sat sig til modværge. Anklageren ønskede dengang, at den 22-årige skulle varetægtsfængsles under sagens videre efterforskning, men eftersom den sigtede stort set erkendte forholdene, ville dommeren ikke gå med til det.