Dømt Jehova-far fastholder sin uskyld

Den 50-årige mand, der har fået byrettens dom for systematisk mishandling af fire mindreårige stedbørn, fastholder sin uskyld. Vestre Landsret forventes af afsige endelig dom i den opsigtsvækkende sag fra Skærbækegnen på torsdag.

TØNDER/SØNDERBORG: - Vi benytter os af dialog og samtaler, ikke vold. Sådan lød kernesætningen fra den 50-årige mand fra Skærbæk-egnen, da han i september sidste år blev idømt 10 måneders fængsel for systematisk vold og mishandling af fire stedbørn i en periode over otte år. Vestre Landsret tog mandag hul på ankesagen, hvor manden håber på frifindelse og/eller strafnedsættelse. - Jeg kan ikke genkende anklagerne, sagde han i byretten, og fastholder synspunktet i landsretten. Sagen om familien fra Skærbæk-egnen har vakt opsigt i vide kredse. Både den dømte og børnenes biologiske mor er aktive Jehovas Vidner, og netop trosamfundets lukkethed overfor omverdenen er en forklaring på, hvorfor overgrebene kunne stå ubemærket på i så mange år. Børnene turde således ikke at betro sig til andre, idet de havde fået at vide, at ingen uden for Jehovas Vidner ville dem noget godt.

Sagen Sagen mod den 50-årige stedfar og de fire børns biologiske mor blev indledt, da den ældste søn og datteren i juli 2016 anmeldte parret for grov vold. Det skete efter, at den dengang 19-årige datter var flygtet fra parret under en ferie i Norge og havde søgt tilflugt hos sin bror i København.

Ifølge anklageskriftet har overgrebene mod børnene stået på i perioden fra 2008 frem til sommer 2016, mens familien boede i et hus på Skærbækegnen.

De tre børn er i dag 24, 21 og 20 år. De har brudt med Jehovas Vidner og er flyttet fra egnen. Den yngste dreng i familien er 17 år. Han blev som følge af anmeldelsen tvangsfjernet fra hjemmet.

Moderen blev i byretten frifundet for blandt andet ikke at have grebet ind over for ægtefællens fremturen. Denne frifindelse er ikke anket og står ved magt.

Mor skal vidne Første dag af i alt fire planlagte retsdage gik mandag med fremlæggelse af byrettens dom og præmisser på i alt 65 tætskrevne sider. Dommen med de dertil hørende vidneforklaringer danner grundlag for ankesagen. I forhold til behandlingen i byretten er stort set de samme vidner indkaldt i landsretten, herunder også de tre pædagogmedhjælpere, der har rejst bekymringer og skrevet underretninger om familien til kommunen. Tønder Kommune har også modtaget en anonym underretning om forholdene i hjemmet. Det fik dog i første omgang ingen konsekvenser. Børnenes biologiske mor sad i byretten ligeledes på anklagebænken. Den nu 49-årige kvinde blev frifundet for medvirken til volden og for ikke at have grebet ind overfor ægtefællens overgreb. De rejste anklager mod hende var delvist forældede. Kvinden er dermed helt ude af sagen, og hun er onsdag på forsvarer Jørn Brandenhoff Schmidts foranledning indkaldt til at afgive vidneforklaring.

Jehovas Vidner Jehovas Vidner blev stiftet af amerikaneren Charles Taze Russel i 1881. Organisationen er udsprunget af kristendommen, men regnes ikke for kristendom af andre kirker.

Der er ifølge egne angivelser syv millioner medlemmer på verdensplan.

I Danmark er der cirka 200 menigheder og ca. 16.000 medlemmer på landsplan.

Jehovas Vidner udstøder medlemmer, hvis de ikke overholder reglerne. Udstødelsesgrunde er blandt andet at modtage blodtransfusion, at have sex uden for eller før ægteskabet, at aftjene militær værnepligt og at stemme ved valg.

Systematisk afstraffelse Byretten lagde ved straffastsættelsen i september vægt på, at stedfarens overgreb mod børnene har haft karakter af systematisk og ofte velovervejet afstraffelse, og at voldsudøvelserne var foregået over en længere årrække, der har omfattet en stor del af børnenes opvækst. - Dømte har som børnenes stedfar været i en overlegen position, og voldsudøvelsen er sket overfor mindreårige børn, der har befundet sig i et afhængighedsforhold til ham, fastslog byretten i forbindelse med domsafsigelsen i september.

Dom på torsdag Ankesagen mod stedfaren fortsætter de kommende dage, med forventet domsafsigelse på torsdag. Tidsplanen kan dog skride. I forbindelse med sagen er også de forurettede børn samt deres biologiske far indkaldt til at afgive forklaring. Det var de også i byretten. Den biologiske far opfattes af den dømte som arkitekten bag politianmeldelsen. Den biologiske far har tidligere været medlem af Jehovas Vidner, men har brudt og stået helt uden for trosamfundet siden 2004. Det er tidligere kommet frem, at det var den ældste af de fire børn, der formulerede anmeldelsen om vanrøgt og mishandling i hjemmet. Motivationen var bekymring for deres yngste bror, der dengang endnu boede i hjemmet på Skærbæk-egnen.