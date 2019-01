Den nye genbrugsplads i Tønder åbner på fredag. Den er forberedt til, at den kan blive døgnåben, men der er endnu ikke taget beslutning om, hvornår det vil ske. Grenpladsen på den nye plads er dog fra starten døgnåben. En bom, som affaldsingeniør Kjeld Rasmussen her viser, skal sikre, at kun personbiler har adgang til grenpladsen. Foto: Claus Thorsted

På fredag klokken 9 åbner den nye genbrugsplads i Tønder. Den er endnu ikke døgnåben, men det bliver den. For planen er, at senest i 2020 bliver alle genbrugspladser i Tønder kommune døgnåbne.

Tønder: Borgerne på Rømø har kunnet aflevere affald på genbrugspladsen, når behovet opstod. Ordningen med døgnadgang til genbrugspladsen begyndte i juni sidste år, og hvad der i starten blev lanceret som et forsøg, har nu vist sig at være en stor og levedygtig succes. Successen er så stor, at ordningen nu ikke længere er et forsøg, men tværtimod er det nu planen, at ordningen rulles ud til de resterende fire genbrugspladser i Tønder, Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund i løbet af dette og næste år. - Ordningen på Rømø er gået helt fantastisk. Der er tilmeldt 350 telefonnumre til ordningen, så det er bestemt en succes, fortæller affaldsingeniør ved Tønder Forsyning, Kjeld Rasmussen. Selvom der ikke ligger en nedfældet plan om de døgnåbne pladser, så er Kjeld Rasmussen sikker på, at der på sigt vil være adgang til kommunens genbrugspladser døgnet rundt. - Der er bred opbakning her i koncernen til at følge op på Rømø-succesen, konstaterer Kjeld Rasmussen.

Sådan fungerer døgnåbne genbrugspladser For at få adgang til genbrugspladsen udenfor åbningstiderne skal man være tilmeldt ordningen. Indtil nu er det kun genbrugspladsen på Rømø, der har døgnåbent.



Man tilmelder sig ordningen på Rømø på Tønder Forsynings hjemmeside.



På døgnåbne genbrugspladser kan man aflevere alle affaldstyper undtagen farligt affald og elektronik-affald.



Man får en bruger, der oprettes via et mobilnummer. Dette nummer skal anvendes, når man skal ind på pladsen. Tilmeldingen er personlig og må ikke overdrages.



Man kan ikke tilmelde mobiltelefoner med hemmeligt eller udenlandsk nummer.



Din nummerplade bliver også registreret ved tilmeldingen. Man kan tilmelde flere forskellige mobiltelefoner og/eller biler til ordningen.

Ingen problemer med døgnåbent Ordningen på Rømø har vist, at selvom der ikke er personale tilstede på pladserne, så kan brugerne godt finde ud af at sortere affaldet korrekt. - Vi har mindst ligeså mange fejlsorteringer på vores bemandende pladser, som vi har på Rømø, fortæller Kjeld Rasmussen, og der er derudover også mulighed for Tønder Forsyning til at følge op, hvis der er noget, der viser sig ikke at være i orden. - Jeg har udsendt to-tre 'søde' mails indtil videre til folk, der ikke har gjort tingene, som de skulle. Hvis vi opdager, at noget er gået galt, så kan vi gå tilbage på vores videoovervågning, og så får folk en mail fra os. Men det er altså kun sket en to-tre gange siden starten i juni på Rømø, så det er ikke noget problem, konstaterer Kjeld Rasmussen.

Rækkefølge Kjeld Rasmussen har ikke noget konkret bud på i hvilken rækkefølge genbrugspladserne får døgnåbent. - Tønder bliver formentlig den næste. Nu skal vi lige have åbnet den nye plads, og få tid til at rette de småting, som der helt sikkert kommer. Herefter kan vi ligeså stille gå i gang med at forberede døgnåbning. Den nye plads i Tønder er forberedt til døgnåbning. Pladserne i Løgumkloster og Toftlund er nok de mest besværlige. Men som sagt har vi ikke besluttet os for, hvilken rækkefølge vi tager pladserne i, siger Kjeld Rasmussen.