Død mand fik ret i retten

Et år efter at han anmeldte sin lillebror for at have lænset sin konto for næsten en halv million kroner, har storebroderen fået medhold i retten. Han får dog ikke selv glæde af rettens afgørelse, idet han døde i januar.

Den kom umiddelbart efter, at en enig domsmandsret havde fundet frem til, at han tilbage i sommeren og efteråret 2016 havde udnyttet en fuldmagt til at forvalte broderens økonomi til at lænse dennes Guldgarantkonto i den lokale sparekasse for i alt 464.000 kroner.

En 61-årig mand fra Tønder er netop blevet idømt otte måneders fængsel for omfattende mandatsvig, begået mod sin storebror. Et forhold, som han benægter til det sidste.

Han skal ud over den betingede frihedsstraf også leve med, at han inden for 14 dage skal betale det beløb, han har snydt for, til boet efter broderen.

Storebroderen fik altså medhold i en sag, som han selv rejste i februar 2017, da han fik sin årsopgørelse fra sparekassen. Her kunne han se, at der var hævet seks beløb fra 9.000 kroner helt op til 210.000 kroner. Storebroderen får dog ikke selv glæde af rettens afgørelse og en erstatning, der svarer til det tabte beløb. Han døde nemlig i januar i år, og dermed knap et år efter at sagen var rejst.

Under retssagen kom det også frem, at den dømte lillebror på et tidspunkt havde lånt sin søn 150.000 kroner. Det skete via et underskrevet gældsbevis. Pengene kom fra den nu afdøde storebror, og dermed sønnens onkel.

- Det var en metode, der sikrede, at der ikke fandtes elektroniske spor over, hvor pengene var havnet, sagde hun.

For anklager Rikke Brændgaard Nielsen gav transaktionerne slet ingen mening og havde kun et formål: at dække over mandatsvig.

- Jeg gjorde, som han sagde, jeg ville ikke have ballade. Han kunne være meget stædig, forklarede storebroderen og tilføjede, at han havde hævet penge for at dække rengøring og flytteomkostninger, da storebroderen flyttede fra Tønder i en anvist beskyttet bolig.

Ifølge den 61-årige havde hans tre år ældre storebror i forbindelse med et længere sygdomsforløb svært ved at passe sig selv. Han havde heller ikke tillid til sit pengeinstitut. Derfor krævede han, at der blev hævet større beløb, som enten skulle afleveres ude i hans beskyttede bolig, hvor de skulle opbevares i en skotøjsæske, eller placeres i lillebroderens bankboks.

Forlystelser

Rent juridisk var det tvivlsomt, hvorvidt storebroderens forklaringer til politiet under i alt fire forudgående afhøringer, måtte fremlægges i sagen. Forsvareren protesterede, men retten gav grønt lys.

Af rapporterne fremgik, at storebroderen netop havde været meget forarget over lånet, og at han følte sig meget forurettet.

Der var kun et vidne i sagen, dømtes datter, der også havde haft en fuldmagt til onklens konto. Hun havde også hentet penge til onklen, en enkelt gang endda 75.000 kroner. Men hun er ikke blevet sigtet i sagen.

- Han (onklen, red.) fik penge on and off. Hvad han gjorde med dem, aner jeg ikke. Jeg ved kun, at han ikke ville have dem i banken. Der kom flere personer hos ham, og han havde nogle ikke billige forlystelser, sagde hun, uden dog at uddybe dette.

Det var kommet meget bag på hende, da hendes far blev anmeldt, og hun havde været under mistanke. Hendes onkel havde været psykisk ustabil, udadreagerende og meget humørsvingende - det havde ført til, at også hun havde afbrudt kontakten, fortalte hun.

- Måske det var motivet, påpegede forsvareren, Jørgen Brandenhoff Schmidt.

- De opgav ham, og så anmeldte han dem, sagde forsvareren, der i sin procedure påpegede, at der ikke var fældende beviser i sagen. Derfor skulle hans klient frifindes.

Det blev han ikke.

Den 61-årig udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke sagen til landsretten.