Disse otte problemsager bliver set efter i sømmene

Foto: Foto: Uwe Iwersen

Byporten ved Nørremark i Løgumkloster skulle ellers bidrage til trafiksikkerheden, ikke mindst for cyklende skolebørn. Byportens udformning viste sig dog at bringe bløde trafikanter i fare og desuden gjorde det svært for store landbrugsmaskiner at passere. Der blev bevilliget 300.000 kroner til at bringe forholdene i orden. Foto: Uwe Iwersen