Direktør om campingpar: De vil ikke betale for hurtig lokalplan

Det hollandske campingværtspar, der torsdag klagede deres nød over langsommelig sagsbehandling i Tønder Kommune, er selv ude om, at ønsket om et inddrage nyt areal til driften trækker ud, siger direktør.

Det hollandske par holdt første gang et møde med udvalgsformand Bo Jessen (V) og et par embedsfolk i maj sidste år. Siden har parret forgæves forsøgt at få et svar fra kommunen om, hvor langt sagen er nået i det kommunale system. Indtil i går uden svar.

BALLUM/TØNDER: Som vi skrev i torsdagens udgave af JydskeVestkysten, står ejerne af Ballum Camping, Klaas og Linda de Weerd, uforstående over for, at de forgæves har ventet på at kunne udvide pladsen, der i dag har 210 enheder, med yderligere 80, mens en anden campingplads har overhalet parret indenom og er ved at se dagens lys på Hjemsted banke.

Vil ikke betale

Ditte Lundgaard Jakobsen fortæller, at Klaas og Linda de Weerd i oktober sidste år fik at vide, at naboarealet, de vil inddrage til campingpladsen, skal købes, hvorefter landbrugspligten skal fjernes. Derefter skal der laves en ny lokalplan for området. Det tager typisk halvandet til to år at få lavet en ny lokalplan, fik parret oplyst.

- Dengang fik parret at vide, at de kunne fremme processen ved selv at betale for at få udarbejdet en lokalplan, men det ønskede de ikke, konstaterer Ditte Lundgaard Jakobsen.

Det vil sige, at siden november sidste år har kommunen afventet, at det hollandske par fik ændret jordens status - før det sker, kan kommunen ikke foretage sig yderligere i sagen, oplyser teknik og miljødirektøren og tilføjer:

- Der er en masse, der skal på plads, før vi kan gå i gang. Vi afventer simpelthen, at de får råderet over jorden og afmeldt landbrugspligten, så arealet kan indgå i den planlægning, de ønsker. Så længe det ikke er sket, er sagen ude af vores hænder.