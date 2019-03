Direktør og fisker tror på nyt muslinge-eventyr på Rømø

For to år siden måtte Ole Daugaard lukke og sælge sin virksomhed Seafood Rømø A/S. Men han beholdt fabriksbygningen på Rømø Havn. Den kan efter de seneste udmeldinger fra fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) blive omdrejningspunkt for nye aktiviteter og nye arbejdspladser på havet og på havnen.

HAVNEBY: For temmelig præcis to år siden var stemningen hos direktør for Seafood Rømø A/s, Ole Daugaard, på nulpunktet. Gentagne gange havde han opfordret opfordret skiftende fiskeriministre til at få ophævet et 10 år gammelt forbud mod muslingefiskeri i Vadehavet og dermed sikre grundlaget for sin virksomheds fortsatte eksistens. Men der skete ikke noget. I februar 2017 tog direktøren konsekvensen. Seafood Rømø A/S blev lukket og solgt, og 14 medarbejdere, hvoraf nogle havde været med i 15 år, mistede deres job.

Hvis vi får mulighed for at fiske muslinger og østers er vi parate til at investere de millioner, der skal til for at åbne en produktion.

Stillehavsøsters har gennem de senere år indtaget dele af Vadehavet. En ny rapport fra DTU Aqua anslår, at der er 72.000 ton i området.Stillehavsøsters er en såkaldt invasiv og dermed "ikke hjemmehørende" art i danske farvande. Stillehavsøsters blev første gang konstateret i den danske del af Vadehavet i 1996. Problemet med arten er, at den kan fortrænge de hjemmehørende muslinge som blå- og hjertemuslinger. Den seneste DTU-rapport anslår, at der nu er 78.500 ton blåmuslinger i det danske vadehavsområde. Det er en markant fremgang i forhold til 008, da blåmuslinge-fiskeriet blev forbudt.

Invasiv østers

Optimismen og håbet om at starte et nyt muslingeeventyr på Rømø skyldes de seneste udmeldinger fra fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V). Efter at en ny rapport viser, at antallet af blåmuslinger i Vadehavet er vokset markant, samtidig med at den invasive stillehavsøsters med uønsket fart har indtaget havbunden, er ministeren positiv over for, at der igen må fiskes muslinger i Vadehavet.

Den store udfordring er at finde en bæredygtig fangstmetode, som både tager behørig hensyn til naturen, men også sikrer fiskerne et forretningsgrundlag.

På forsøgsbasis har ministeren åbnet for forsøgsfiskeri af stillehavsøsters med håndholdte redskaber. Men det giver ifølge Ole Daugaard ingen mening. Fiskerne satser på at høste med skrabere og dermed på en kommerciel tilgang.

- Stillehavsøsters lægger sig på bunden og dræber alt liv. Havbunden rådner, Vadehavet dør. Min erfaring siger mig, at havbunden har godt af at blive vendt og luftet. Det svarer til, at en bonde bearbejder sin mark, siger han.