Direktør: Ecco Tour er branding

Rømø: Når en afdeling af Ecco Tour til foråret afvikles på Enjoy Resorts anlæg på Rømø, er det ikke noget feriestedet spinder guld på.

Ikke desto mindre fortæller Enjoy Resorts koncerndirektør, Martin Iversen, at turneringen betyder meget for stedet. Den er nemlig lig med brandring, og Enjoy Resorts har på Rømø en af de få linksbaner i Danmark.

- Så vi vil jo gerne promovere, at vi er en af de udfordrende linksbaner, fortæller Martin Iversen, der fastslår, at resortet ikke tjener på golfspillernes besøg fra den 25. til den 27. april.

Feriestedet betaler et beløb for at få besøg af Ecco Tour, og Martin Iversen regner med, at man allerede en måned inden turneringens start begynder at gøre banen turnerings-klar.

De 132 deltagende golfspillere vælger selv overnatningssted og booker sig ikke nødvendigvis ind på resortet.