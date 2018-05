Digerne forstærkes: Den næste efterårsstorm kan bare komme an

Digegreve og dermed formand for "Digelaget vedrørende Rømø Havnebydige og Kirkebydige", Magnus Skak Jensen, føler sig atter på toppen efter at arbejdet med forstærkningen af det skrøbelige Havnebydige nu er i fuld gang. Foto: Uwe Iwersen

Efter to år med bekymring for orkan og stormflod ser digebestyrelsen og beboerne i Havneby lidt mere fortrøstningsfuldt på fremtiden. Forstærkningen af det skrøbelige Havnebydige er i fuld gang, selv om finansieringen ikke er endelig på plads.

HAVNEBY: - Sådan en dag som i dag er det dejligt at være digegreve på. Solen står højt på himlen, en stor flok ænder flyver lavt over forlandet og fire får kigger sig nysgerrigt omkring. Den rene idyl forstyrres faktisk kun af motorlydene fra tunge entreprenørmaskiner. Men det er - sammen med vindstille Vadehav - næsten musik i ørerne hos digegreve Magnus Skak Jensen, Havneby. I mere end to år har han utålmodigt ventet på netop maskinlarmen. - Det er faktisk fire år siden, at vi planlagde forstærkningen af diget. For tre år siden fik vi tilladelsen af Kystinspektoratet, men vi har måttet vente på at få finansieringen på plads, fortæller Magnus Skak Jensen.

Digebestyrelsen Bestyrelsen for "Digelaget vedrørende Rømø Havnebydige og Kirkebydige består af i alt syv personer, der repræsenterer henholdsvis lodsejere, sommerhusejere og en repræsentant fra turisterhvervet. Ud over Magnus Jensen består den nyvalgte bestyrelse af næstformand Svend Christensen, Rømø, Bente Thye Kristensen, Rømø, Carl Herman Atzen, Rømø, Finn Arvid Hansen, Aabenraa, Hans Otto Dahlmann, Skærbæk, og Chresten Schmidt, Toftlund.Desuden er Tønder Kommune repræsenteret ved Poul Erik Kjær (V), der er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Forsikring Mens den næste lastbil ruller til Havnebydiget med 20 kubikmeter klæg, der er gravet op ovre på fastlandet ved opkørslen til Rømødæmningen, må digegreven erkende, at den økonomiske side af projektet faktisk fortsat ikke er på plads. - Vi turde ikke vente længere, vi måtte gå igang. For vi skal være færdige i juni, så der kan sås græs og diget dermed bliver klar til stormene i efteråret, forklarer digegreven. Den fornemme titel dækker over formandsskabet for bestyrelsen for "Digelaget vedrørende Rømø Havnebydige og Kirkebydige". Bestyrelsen har ansvaret for knap 4,5 kilometer dige på Rømøs sydspids. Mens de 3,9 km dige gennemgående har været i god og forsvarlig stand, har de resterende 600 meter ind mod Havneby været skrøbelige. Så skrøbelige, at bestyrelsen efter eget ønske har tegnet en forsikring for ikke at blive draget til ansvar, hvis det skulle gå galt. Forsikringen har kostet 10.000 kroner årligt, men den bliver nu overflødig.

Usikkerhed Hvem der kommer til at betale de 1,5 millioner kroner, som den aktuelle digeforstærkning kommer til at koste, står hen i det uvisse. Jævnfør en gammel fordelingsnøgle ville staten og amtet have taget sig af fem sjettedele af regningen, mens Tønder Kommune og digelaget deltes om den sidste sjettedel. Efter amternes nedlæggelse i 2006 er denne nøgle aldrig blevet erstattet af en ny ordning. Magnus Skak Jensen og hans bestyrelse sætter deres lid til en nyindrettet pulje på 9,7 millioner kroner, som ministeriet har nedsat. Puljen støtter digeprojekter generelt med op til 50 procent, og for projekter på "ikke landfaste øer" kan en finansiering på op til 100 procent komme i betragtning. - Puljen skal søges frem til 10. juni, og vi får hjælp af Tønder Kommune til at lave vores ansøgning, fortæller Magnus Skak Jensen. Tønders politikere har på et tidligere tidspunkt bevilliget de godt 200.000 kroner, som kommunen forventes at skulle bidrage med.