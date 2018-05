Digeløbere lokkes med jubilæumsmedaljer

På søndag afvikles Digeløbet i og omkring Højer for 70. gang. Det bliver samtidig første gang, at deltagerne belønnes for anstrengelserne med en medalje. To lokale løbere står til at gennemføre løbet for 50. gang.

Når det går løs søndag eftermiddag ligger 150 medaljer til voksne plus et antal børnemedaljer klar i målområdet. Det burde ud fra erfaringerne fra de seneste 35 år være nok til alle, vurderer arrangørerne.

- Vi har ofte hørt, at folk har spurgt, om der er medaljer. Det var der så ikke, men det gør vi altså nu noget ved, siger Boh Tygesen, der sammen med sin løbekammerat Volkert Truelsen står i spidsen for den skare af frivillige, der står for afviklingen af løbet.

For første gang kan deltagerne se frem til at blive belønnet med en medalje, når de passerer målstregen ved Marskhallen.

Den 70. udgave af Digeløbet afvikles søndag den 6. maj kl. 14 med start og mål ved Marskhallen i Højer.Løbet byder på tre ruter, henholdsvis 4,4 km, 9,3 km og halvmarathon på 21,1 km.Derudover er der et børneløb på 421 m. Deltagelsen i børneløbet er gratis.Onlinetilmelding kan foregå indtil lørdag eftermiddag kl. 15 bl.a. via hjemmesiden www.motionslob.dk Der er mulighed for eftertilmelding ved Marskhallen i timerne op til start.

To mulige jubilarer

Digeløbet er om noget løb en forårs- og efterårsklassiker blandt løbemotionister. Løbet afvikles henholdsvis i maj og i september, og det er som oftest maj-udgaven, der er det største tilløbsstykke.

Volkert Truelsen har igennem alle årene ført nøje statistik over deltagere og deltagerantal. Derfor kan han fortælle, at to løbere står til at deltage og gennemføre Digeløbet for 50. gang. Det er henholdsvis Niels Ole Nissen fra Birkelev, der stiller op for Ballum IF, og den lokale "digeløber" Gunner Holm, Højer.

- De har ikke meldt sig til endnu, men det håber jeg, at de gør, siger Volkert Truelsen.

Hans statistik viser endvidere, at Digeløbene igennem de seneste 35 år har haft et samlet deltagerantal på 7937. Så deltager nummer 8000 står til at blive udpeget på søndag.