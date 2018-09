Digegreve har fået sit glade smil tilbage

I marts sidste år inviterede Tønder Kommune en række folketingspolitikere til Rømø, så de ved selvsyn kunne se, at Havnebydiget trængte til et løft. Besøget var med til at der senere blev nedsat en pulje, som det lokale digelag har fået 975.000 kroner af. Foto: Poul F.Skøtt

For to år siden slog digegreve Magnus Skak Jensen alarm. Havnebydiget var så skrøbeligt, at han ikke turde tage ansvaret længere. Til sidst startede digelaget en millionforstærkning for egen risiko og regning. Fredag kom der brev fra Christiansborg.

HAVNEBY: For to år siden var han efter eget udsagn på godt sønderjysk "tumbe gal". - I dag er jeg tosse glad, siger digegreve Magnus Skak Jensen, Havneby. Fredag formiddagstid fik han en behagelig opringning: Der er en økonomisk håndsrækning af de større på vej. Digelaget havde tidligere søgt 1.250.000 kroner til forstærkning af Havnebydiget. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om at bevillige 975.000 kroner - Det er bare dejligt. Jeg har tilmed fået at vide, at jeg må sende en regning til Tønder Kommune på de 210.000 kroner, der tidligere er bevilliget. De to beløb dækker ikke helt vore udgifter, så vi må selv lægge noget til. Men det kommer vi over, siger Magnus Skak Jensen.

Vi har fået det dige, vi gerne vil have. Græsset har fået godt fat. Alt er grønt. Det er en fryd for øjet. Magnus Skak Jensen, digegreve, Havneby og Kirkeby Digelag, Rømø

Puljen Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti står bag en pulje på godt 12 mio. kr., der er øremærket til forstærke eller etablere diger og til at fjerne skibsvrag.I alt 11 kommuner og digelag havde søgt om støtte, seks ansøgninger blev helt eller delvis imødekommet.



Det største beløb på 6,9 mio. kr. gik til et fjorddige-projekt ved Jyllinge Nordmark.



Det har været et kriterium for tildeling af midler til diger, at kommuner og digelag allerede havde fået tilladelse til digeprojekterne.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Digegreve Magnus Skak Jensen er ganske velfornøjet. Han har fået det dige, han gerne vil have, og fra København er der nu kommet tilsagn om støtte på i alt 975.000 kroner. Foto: Uwe Iwersen

Egen risiko For to år siden var stemmeføringen og humøret helt anderledes. Dengang i 2016 forsøgte digegreven at råbe politikerne på Christiansborg op. Han var havnet i et hul. Staten og det tidligere Sønderjyllands Amt havde tidligere efter en indgået aftale bidraget væsentlig til kystsikring og digeforstærkninger. Aftalen var dog ikke blevet forlænget ved kommunalreformen. Dermed var der ingen til at betale for en nødvendige forstærkning af dele af havnebydiget. Diget var så skrøbeligt, at digegreven truede med at gå af. Med udsigt til stadigt kraftigere storme og stigende vandstande i havene, kunne han ikke tage ansvaret for diget, der blandt andet beskytter store dele af Havneby, herunder også det store Enjoy Resort mod oversvømmelser. Tønder Kommune var parat til at betale sin del af projektet, men det haltede med tilsagn fra Christiansborg. Til sidst, det vil sige i foråret i år, turde digelaget ikke vente længere. For egen risiko og regning blev der taget hul på digeforstærkningen, et projekt til cirka 1,4 millioner kroner. Digelaget håbede på en efterbevilling fra en nedsat pulje til kystsikring. Det er det, der nu er sket.