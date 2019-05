Det startede i 1919

TØNDER: Tønder var endnu under tysk herredømme i slutningen af april 1919. Alligevel dristede en gruppe sig dengang til at etablere et dansk spejderkorps. Det skete den 29. april 1919. Navnet blev Det Danske Spejderkorps, 1. Tønder Trop.

I 1920 oprettes Det Danske Pigespejderkorps, Tønder, som dog hurtigt blev lukket igen. Der var ikke råd til to korps. Siden blev pigekorpset etableret igen, og i 1967 flyttede de to grupper i samme hus og har haft et meget tæt samarbejde med flere fælles arrangementer. Blandt andet har tropperne ofte været på sommerlejr sammen og været fælles om kontakten til venskabsgruppen i England.

I 1983 blev der bygget et spejderhus på Tved 2, og i 2007 blev drenge og piger lagt sammen.

Tønder Spejderne har siden etableringen arbejdet ud fra de samme grundlæggende værdier omkring respekt, mod og ansvar.