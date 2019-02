Det spiller: Tønder Festival fik overskud igen og penge uddeles

Regnskabet for en vellykket Tønder Festival 2018 er afsluttet og viser et meget tilfredsstillende årsresultat. Dermed er der også i år penge på vej til almennyttige formål i kommunen.

Tønder: Fem år i streg har Tønder Festival nu formået at skabe rare, sorte tal på bundlinjen. Festivalen i 2018 er ingen udtagelse; det endelige regnskab viser et årsresultat på 2.145.215 kroner for Tønder Festival Forening.

- Årsresultatet er yderst tilfredsstillende og skal ses i tæt sammenhæng med alle de forbedringer, Tønder Festival Forening har foretaget for at styrke kvalitetsoplevelsen på festivalen. Det flotte årsresultat er en direkte effekt af rigtigt mange menneskers lange og seje træk. Tønder Festival Forening vil gerne takke alle sponsorer, støtter, frivillige og medarbejderne på festivalkontoret for den flotte indsats, lyder det fra formanden for Tønder Festival Forening, Bo Ludvigsen, i en pressemeddelelse.