Det rene vanvid: Kørte over 200 km/t på landevej

SKÆRBÆK: Det var noget hurtigere end politiet tillader.

I weekenden havde ordensmagten placeret en af de såkaldte ATK-vogne på Rømøvej nord for Skærbæk, hvor der var travl ferietrafik. Det gav fuld valuta til statskassen.

Hastighedsmålingen resulterede i 20 sager, hvoraf fem bilister kørte så hurtigt, at de ud over en klækkelig bøde, også kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet.

- Og så kom der en vanvidsbilist forbi med hele 211 km/t. i en 80'er zone, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Vanvidsbilisten kørte i en Audi A6, og der er ifølge politiets oplysninger tale om en dansk indregistreret bil.

Føreren kan nu se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet og en bøde, der ikke umiddelbart kan fastlægges. Udgangspunktet er 8500 kroner plus 500 kroner til den såkaldte offerfond. Men i det konkrete tilfælde kan der blive tale om et endog noget højere straf. Således slutter listen med de faste bødetakster i 80'er-zonen ved 160 km/t. og 8500 kroner. Alt hvad der ligger over, giver mindst 8500 kroner plus en vurdering af de konkrete omstændigheder. Og her har politiet altså som udgangspunkt slået fast, at der er tale om det rene vanvid.