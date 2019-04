Det musikalske Tønder

Borgerne i Tønder og omegn har et helt specielt forhold til musikken, en helt speciel interesse som man ikke lige kan finde i andre små byer. I Tønder by er det helt almindeligt at have en eller anden forbindelse til Tønder Festival eller Hagge's. Hvis man ikke er frivillig, har man højst sandsynligt været involveret på en anden måde.

Tønder: Kirstine Uhrbrand er direktør for Tønder Festivalen, hvilket betyder, at hun står for mange forskellige opgaver, der indebærer et stort administrativt arbejde. Hun har også meget at gøre med de udviklingsprocesser, som løber over hele året. Udover Kirstine som direktør på festivalen, og som for tiden er på barsel, er der også Maria Theessink, som er musikalsk leder. Dertil kommer de mange, mange frivillige medarbejdere: - Fra slutningen af juli frem til selve festivalen kommer der nærmest flere frivillige for hver dag. 2600 når vi er flest, og vi kunne ikke gøre det uden dem, lyder det fra Kirstine Uhrbrand, som sammen med Maria Theessink, er en af de få lønnede på festivalen.

Om Festivalen Festivalen startede officielt i 1975, men allerede i 1974 startede folk fra forskellige musikforeninger, Noldes Naboer, Jazzklubben og studerende fra Tønder Seminarium, med at spille og arrangere koncerter i Visemøllen. Hurtigt blev festivalen meget kendt og i 1978 flyttede den til dyrskuepladsen, som senere omdøbes til "Festivalpladsen".I 2018 havde festivalen udsolgt alle deres partoutbilletter for den første gang. Billetsalget i år ligger, ifølge Maria Theessink, på linje med salget på samme tidspunkt sidste år, hvilket tegner godt.



I år afholdes festival nummer 45.

Masser af kunstnere Maria Theessink står for at finde de navne der skal spille på festivalen. Det er omkring 80 forskellige kunstnere på de forskellige scener - Hvis man lægger alle sammen, også med campingscenen, vores jam telt, og den åbne scene foran festivalpladsen, så er vi vel oppe på omkring 130 forskellige kunstnere. Men jeg henter omkring 80 kunstnere ind, siger Theessink. Ud af festivalen sprang Hagge's i slutningen af 80'erne, som et forsøg på at kunne høre festivalens musik, og opleve dens ånd, året rundt. - Jeg synes at det er sådan en fantastisk historie, at frivillige mennesker har kunnet bygge det her sted, og har kunnet drive det lige siden, altså i 31 år, siger Lene Jensen, der er spillestedsleder på Hagge's om et af de mange billeder der hænger på Hagge's vægge. Billedrammen indeholder en collage med billeder, artikler og værktøj fra dengang de frivillige byggede Hagge's tilbage i 1988. Den dag i dag drives spillestedet stadig hovedsageligt af frivillige, som både står bag baren, laver lyd og meget andet. De to eneste lønnede medarbejdere på Hagge's er Lene Jensen og Signe Hammeriksen, som er køkkenleder. Gennem disse to frivilligt stiftede musikorganisationer kan det ses, at mange Tøndringer simpelthen må have en stor forkærlighed for musikken. Tønder Festival og Hagge's er stablet på benene af næsten kun frivillige, hvilket siger noget om den opbakning der ligger bag.

Gymnasieelever skriver til avisen I denne uge kan JydskeVestkystens læsere fornøje sig med i alt fire artikler, der er skrevet af elever på musiklinjen på Tønder Gymnasium.



Samarbejdet sker som optakt til gymnasiets Kulturcafé, der foregår torsdag den 11. april.



Til Kulturcafeen præsenterer musik- og billedkunstelever præsenterer det, de har arbejdet med i årets løb. For musikeleverne fungerer det som en koncert.



Gymnasiet har fået tildelt Peter Schmidt Fondens legat på 15.000 kroner til årets Kulturcafe.