TM Tønder Håndbold fortsætter forberedelserne til sæsonpremieren i 1. division med endnu en sejr. Give blev besejret med 28-23, og TMT-træner Torben Sørensen kunne glæde sig over, at spillerne er ved finde hinanden på banen.

TØNDER: Der er to uger til sæsonpremieren i 1. division, og TM Tønder Håndbold ligner et hold, der er klar til kamp.

Fra start til slut

Tønder førte stort set gennem hele første halvleg, men blev hentet kort før pausen ved stillingen 14-14. En lille slutspurt sikrede en føring på tre mål midtvejs, og i anden halvleg var der aldrig spænding om kampens udfald.

Spændende bliver det derimod, hvem Torben Sørensen sætter sin lid til, når det for alvor går løs om to uger hjemme mod Ajax København. På målmandspladsen banker unge Niklas Simonsen efter endnu en god præstation for alvor på som førstevalg i stedet for rutinerede Christian Trans. Kampen bød også på fine præstationer af Rolf Ravn, Lasse Hamann-Boeriths og nytilkomne Felix Kasch.

Sidstnævnte brugte lige rigeligt med forsøg for sine i alt seks fuldtræffere. Men viljen og skudstyrken er der intet i vejen med. Der er ingen tvivl om, at den mand har det hårdeste skud i Tønder Kommune.