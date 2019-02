Det Kongelige Teater vil gerne komme til Tønder

Tønder: Sommeren 2019 kan komme til at byde på en helt særlig kulturoplevelse for Tønder Kommunes borgere. Således har Det Kongelige Teater henvendt sig til Tønder Teater med tilbuddet om at komme til kommunen med opera-eventen Opera i det fri.

Tønder Teater er klar til at være ansvarlig for eventen og har søgt Tønder Kommune om et tilskud på 70.000 kroner - en ansøgning som kultur- og fritidsudvalget skal behandle torsdag.

Det Kongelige Teater skal have 65.000 kroner for at komme. Det er et krav, at forestillingen er gratis for publikum.

- Så derfor skal der skrabes penge sammen fra forskellige kanaler, for at det kan lykkes for os. Og det er derfor, det er vigtigt, at kommunen siger, de er med på idéen, fortæller Palle Guldbrandsen, der er formand for Tønder Teater.

Udover betaling til Det Kongelige Teater er der blandt andet udgifter til catering, strøm, leje af toiletvogne, oprydning og leje af flygel. Det samlede budget er på 90.000 kroner, og hvis kommunen bidrager med 70.000 kroner, er Palle Guldbrandsen sikker på, at Tønder Teater kan skaffe resten.

Hvis politikerne ikke er positivt stemt, bliver arrangementet ikke til noget, fortæller han.

- Vi har ikke råd til at lægge de penge. Men jeg tør godt sige, at jeg har en god mavefornemmelse, siger han.