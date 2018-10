Det Blå Danmark vil fange de unge

Højer: Eleverne på Højer Efterskole havde tirsdag besøg af Det Blå Danmark, der er betegnelsen for hele det maritime erhverv i Danmark, til en snak om karrieremuligheder inden for det maritime område. Emil Hjertman, der er juniorkonsulent og udsendt fra Bruun & Partnere, der laver markedsføring for Det Blå Danmark, havde medbragt et brætspil, der skulle få eleverne til at få øjnene op for hvor mange arbejds- og uddannelsesmuligheder, der er inden for området.

- Det handler om at komme ud og fange de unge. Vi vil vise de mange forskellige aspekter i at arbejde og uddanne sig inden for Det Blå Danmark. Vi er ikke kun søfart, vi er også shipping og kontorarbejde, og der ligger meget mere bag de skibe, der sejler, og det har vi forsøgt at vise i brætspillet. Det er svært for de unge at vælge en uddannelse, hvis de ikke ved, at den eksisterer, så vi er nødt til at gøre opmærksom på os selv og vise, hvad Det Blå Danmark kan tilbyde de unge, siger han.

Med sig havde han Jonas Ravnsbeck, der er elev på HF Søfart, der er en 3-årig uddannelse, hvor man sammen med en HF får en skibsassistents-uddannelse. Han holdt oplæg om, hvad den uddannelse kan tilbyde de unge.