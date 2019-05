Designefterskole ruster sig til fremtiden: Udvider for 10 millioner

HØJER: På det seneste møde i kommunalbestyrelsen vedtog de 31 politikere med et nik, at yde en kommunegaranti på otte millioner kroner til Højer Designefterskole.

De otte millioner kroner skal sammen med yderligere et par millioner kroner sikre, at efterskolen kan bygge en multisal med kapacitet til 400 mennesker, en fitnessafdeling og andre aktiviteter for efterskolens elever.

Forstander for designskolerne i Højer, Kirsten Boyschau Hansen, fortæller, at multisalen er vigtig for skolen af flere grunde.

- Når 140 elever og forældre skal mødes, har vi brug for plads. Det er også afgørende, at vi har plads til udfoldelse i nærheden af skolen af hensyn til de mange drenge, der går på e-sport-linjen. Det er godt for dem, at bevæge sig lidt, siger Kirsten Boyschau Hansen.

Hun er lige nu i Mexico med 20 elever fra innovations- og designlinjen. Eleverne skal udstille deres kreationer på en mexicansk designskole.