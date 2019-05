Derfor vinder Tønder

TM Tønder-træner Torben Sørensen har helt ret.

- På papiret er Kolding det bedste hold. Hvis de spiller op til deres bedste, har vi ingen chance, siger han.

Det er svært at være uenig i.

Det springende punkt er bare, at der har været rigtig langt mellem succesoplevelser for KIF'erne i denne sæson. På det punkt har Tønder det mentale overtag og troen på, at det kan lade sig gøre. Det er afgørende.

TM Tønder havde et forrygende efterår og et mere lunkent forår, men holdet vendte tilbage til fuld styrke, vilje og vildskab i slutfasen. Det er den medvind, der kan være med til at blæse Kolding omkuld, selv i egen hal.