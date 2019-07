Der var spil i Røverfesten

Bredebro: Ved første øjekast ser pladsen til Røverfesten i Bredebro lidt forladt ud søndag formiddag. Hoppeborgen er ikke pumpet op, og i udskænkningsvognen bliver der ikke langet fadøl over disken. Men helt tomt er der alligevel ikke.

For inde i det store festtelt er der en summende stemning. Den traditionsrige skatturnering skal til at begynde, og de 55 deltagere er mere end klar til at gå i gang.

Turneringen bliver arrangeret af den lokale forening, Bredebro Skatklub, og det er derfor formand Ove Madsen og bestyrelsesmedlem Ernst Hansen, der uddeler kort til spillerne.

Kortspillet skat stammer oprindeligt fra Tyskland og kom til Danmark, fordi soldaterne tog det med tilbage. Spillet er meget udbredt i det sønderjyske, og der findes forskellige regler. Men til denne skatturnering spilles der efter de regler, som Dansk Skat Union har nedskrevet.

Da spillet kort efter uddelingen går i gang, sænker roen sig hurtigt over teltet, for det er ikke tilladt at kommentere på spillet. Derfor er det også lidt af en udfordring for den udsendte journalist at få snakket med deltagerne.

- Det blev en hjerter, lyder det fra en af spillerne ved de bagerste borde, og roen afbrydes i et kort øjeblik.