Onsdag var Tønder Sport- og Fritscenter vært for uddannelsesmessen, der skal klæde 1200 af kommunens skoleelever på til i fremtiden at træffe den rigtige karrierevej.

- Vi bliver nødt til at prøve og komme ud og fange elevernes interesse. Vi er en dråbe i uddannelseshavet, så vi prøver at gøre opmærksom på os selv, siger Ole Wind, der er studievejleder for Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming.

Tønder: Onsdag var 44 boder fra uddannelsessteder og erhvervsliv stillet op i Tønder Sport- og Fritidscenters hal 1. Her dystede de om at tiltrække sig opmærksomheden fra 1200 af kommunens ældste skoleelever, som inden længe skal træffe en beslutning, om de i fremtiden vil på gymnasiet, i militæret, eller søge en elevplads i en virksomhed.

Uddannelsesmesse i Tønder var en kamp om elevernes opmærksomhed. Her prøver Ole Wind at lokke elever til at høre om Kjærgård Landbrugsskole ved hjælp af en plastik ko. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

For at gøre messen ekstra interessant for de unge, var freestylerapperen Per Vers kommet for at rappe om de forskellige muligheder.

- Alle de uddannelsesparate elever skal selv hente deres viden via såkaldte kollektiv vejledning, og det er uddannelsesmessen en del af. Det er kun de ikke uddannelsesparate, der kan gå til en uu-vejleder og få vejledning derigennem. Derfor er det en gylden mulighed for eleverne at få noget af den vejledning, som de har brug for. De kan for eksempel spørge virksomhederne, der er mødt op, om hvilke forventninger, de har til lærlinge hos dem. På den måde kan eleverne blive klogere på, om de kan se sig selv i den virksomhed i fremtiden, siger hun.

Uddannelsesmessen er for alle elever i de ældste folkeskoleklasser, og den har stor betydning for elevernes viden om fremtiden, ifølge UU-vejleder i Tønder Kommune, Marianne Thorøe.

Politiet såede frø

En af eleverne til uddannelsesmessen var Marcus Rodriguez. Han var i gang med at prøve at bestå en af politiets fysiske tests ved deres bod ved messen. Her skulle man se, hvor langt man kunne hoppe på flade fødder. Det lykkedes ham at hoppe 2 meter og 15 centimeter. Det resultat havde været nok til at få et flueben ud for testen ved politiets ægte optagelsesprøve.

- Jeg kan godt lide sådan noget med det fysiske, jeg var også ovre og snakke med forsvarets bod, og det har nok været det sjoveste indtil videre. Jeg kan dog ikke svare på, om jeg ender som politimand om ti år, siger han.

Politiet var mødt op for at så et frø i de unge menneskers bevidsthed, så de kan arbejde hen imod en karriere i politiet.

- Det at blive politimand er ikke bare noget, man kan blive over natten. Det kræver både fysiske test og viden for at blive optaget på uddannelsen, så vores hoppeøvelse skal give et indblik i, hvad det blandt andet kræver at blive politimand, siger Sune Nielsen, der er politimand.