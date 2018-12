Der var julefred på skadesklinikken

Helt alene er Walter Bartsch dog ikke på sygehuset. Der er også en på vagt i røntgenafdelingen, så han kan sende patienter videre, hvis han mistænker, at der er et brud eller lignende.

Slap med skrækken

Walter Bartsch trykker og hiver grundigt i foden, uden at Allan Nielsen beklager sig alt for meget. Efter en grundig undersøgelse, bliver Allan Nielsen "frikendt".

- Det lader til, at det blot er en forstuvning. Så foden skal nok blive bedre i løbet af nogle dage, siger Walter Bartsch til en synlig lettet Allan Nielsen.

Inden han får lov at forlade klinikken, får han lige et par brochurer med hjem, og så skal foden have et støttebind på.

- Av, lyder det fra Allan Nielsen, der må bide tænderne sammen, mens Walter Bartsch trækker det stramme bind op om foden. Men han kan alligevel forlade skadesklinikken i Tønder som en lettet mand, der nu har Walter Bartschs ord for, at han kan se frem til sin skiferie med ro i sindet.