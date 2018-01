Der sættes en stopper for efteruddannelse og kurser i 2018

Tønder: De medarbejdere, der hører under Tønder Kommunes Psykiatri og Handicaps organisation, skal ikke på kurser og efteruddannelse i hele 2018.

Det blev besluttet på socialudvalgets møde i december.

Kim Printz Ringbæk (S), der indtil 1. januar 2018 var formand for socialudvalget, besluttede sammen med de øvrige medlemmer i udvalget at følge fagchefens indstilling om stop for kurser og efteruddannelse indenfor Psykiatri og Handicap i 2018.

- I forhold til budgetforhandlingerne fik vi mulighed for at få tilført flere midler, men opgaven var også, at vi i udvalget skulle se på økonomiske rationaler. Det her er et af de mulige håndtag, vi kan skrue på for at spare, siger Kim Printz Ringbæk og fortsætter:

- Det er ikke noget, jeg personligt er stolt af. Jeg har det skidt med det, for vi vil gerne stadig have kvalitetsløft og efteruddannelse på området. Men vi bliver også nødt til at bremse op, og dette forslag var det, der var flertal for. Som pædagog ved jeg også, at denne beslutning ikke vinder gehør. Vi har løbende været i dialog med lederne på området, så de har haft en idé om, at det kunne gå den vej, siger han.

Der er meldt ud, at hvis behovet for specifikt kompetenceløft for at enkelte medarbejdere kan løse de opgaver, de bliver stillet, så vil de kunne få de nødvendige kurser og efteruddannelser, der er behov for.