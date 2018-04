Der er stor efterspørgsel på bilistkursus til seniorer

Ældrerådet og Ældresagen i Tønder Kommune tilbyder i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet et bilistkursus for seniorer. Kursets pladser er allerede før tilmeldingsfristen fuldt optaget, og der er venteliste.

Toftlund/Tønder/Løgumkloster: Lørdag den 7. april skal 60 ældre bilister i gang med fire timers teoriundervisning.

- Der er et max på 20 deltagere på hvert hold, og alle pladser er taget. Vi har venteliste, og vi overvejer, om vi skal lave et kursus mere, fortæller Bent Brosen Andersen fra Ældresagen i Tønder, der er ansvarlig for tilmelding.

Det fulde hus var meldt allerede inden tilmeldingsfristens udløb.

- Det havde vi regnet med, ja. Mange vil gerne lige have genopfrisket teorien, tilføjer han.

Bilistkurset for seniorer finder sted på tre adresser i kommunen: i Toftlund, i Løgumkloster og i Tønder.

Underviserne er kørelærere fra Tønder Trafikskole, og udover fire timers teori er der også morgenkaffe, frokost og kaffe på programmet til deltagerne.

- På disse kurser bliver man opdateret 100% på tavler, færdselsregler med mere. Man kan have nogle gode dialoger med os kørelærere og stille alle de spørgsmål, man vil. Man skal ikke være nervøs for at miste sit kørekort, hvis man tilmelder sig dette kursus. Det kan på ingen måde ske. Man har til gengæld mulighed for at tilkøbe en køretime med en kørelærer. Enten i sin egen bil eller i skolevognen. Det er dog valgfrit, siger Annelise Borum fra Tønder Trafikskole og tilføjer:

- Vi oplever at situationen kan ændre sig for mange ældre bilister. Ofte har det været ægtemanden, der har kørt bilen i alle årene. Han bliver måske syg, og så er det hustruen, der skal til at køre. Dette kan være svært, hvis man ikke har kørt bil i måske 30 år, og netop derfor er det en god ide at kontakte en køreskole for at modtage rutinetimer.