Der er noget i luften - og det er ikke kun månen

TØNDER: Natten til torsdag var der fuldmåne, men netop nu er der andet og mere i luften over Tøndermarsken. De første store stæreflokke er blevet set på aftenhimlen over Tøndermarsken. Avisens fotograf var på pletten ved Rudbøl sø. Her kunne man på en klar fuldmåne-aften nærmere tale om "sort måne" end om "sort sol".

De første stære er nemlig ankommet fra deres vinterhi under lune, sydligere himmelstrøg, og netop nu æder de sig fede for at blive stærke og klar til at opfostre næste generation. Og stæren har en næsten glubende appetit.

- Faktisk spiser stærene dagligt hvad der svarer til tre gange deres egen vægt, fortæller naturvejleder Ivar Gram, Møgeltønder.

Han er en af hovedmændene bag de populære "Sort Sol"-aftensture, hvor turister fra nær og fjern i kogene og vådområder er øjenvidner til stærenes aftensdans. Den udspiller sig hver aften skiftende steder i marsken i minutterne op til, at de mange fugle går til ro i rørskovene.

"Sort sol" er et naturfænomen, der lokker næsten lige så mange turister som fugle til. Men hvad der for os mennesker er en spektakulær oplevelse, er faktisk intet mindre en kamp på liv og død. Stærenes formationer er nemlig intet mindre end selvforsvar og afværgemanøvre overfor sultne høge og andre store rovfugle, der ved angreb på de store fugleflokke håber at få en fjedret godbid til aftensmad.