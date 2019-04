NR. SEJERSLEV: Tønder-egnens nationalsang lyder "For en fremmed barsk og fattig" og beskriver det til tider barske land og landskab, som kun indfødte kan se det smukke og unikke i. Men kan det nu passe?

Avisens fotograf Hans Christian Gabelgaard, der ikke er fra Tønder, havde ikke svært ved at finde storslået skønhed på sin torsdags-tur gennem marsken. Det var mere "Der er et yndigt land", han kom til at tænke på ved synet af de gule rapsmarker, der her er fotograferet i området omkring Nr. Sejerslev. Den lige vej på billedet er Hjerpstedvej. Bygningen til venstre er PTI Europa's hovedsæde, og til højre er det Klaus Refslund Hansens ejendom.