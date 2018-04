I slutningen af 1880'erne blev det besluttet at flytte markederne ud af byens gader og ned på markedspladsen uden for byen på Sønderport. Området lå dog alt for lavt, og for at undgå, at det stod under vand, blev der kørt mange tusind kubikmeter fyld på pladsen. Det er dog stadig et problem for området, der ofte døjer med oversvømmede baner. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune