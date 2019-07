Den svære toer blev nem: Danmark Dejligst fik en forrygende dag i Frifelt

Som vi ser det, så har vi opfyldt vores mål om at få 2000 gæster. Der var cirka 1800 på pladsen, da Zididadas koncert endte, og vi vurderer, at der var omkring 2500 gæster igennem i løbet af hele dagen. Men det er svært at sige præcist, når der ikke er noget billetsalg, forklarer han.

Danmark Dejligst-holdet bød ind med en målsætning om at få 2000 gæster til årets arrangement, og det vurderer Flemming Pedersen, at man nåede lørdag i Frifelt.

FRIFELT: I filmens verden taler man ofte om den svære toer, men det udtryk hoppede Danmark Dejligst Brøns/Rejsby/Frifelt let og elegant hen over lørdag, da Frifelt dannede rammen om en særdeles vellykket anden udgave.

Samler sognene

En anden ting, der i høj grad lykkedes lørdag i Frifelt, var sammenholdet. Det erklærede mål med Danmark Dejligst BRF, som står for Brøns, Rejsby og Frifelt, var, at skabe en stor, samlet fest for de tre sogne. Folk stimlede til - og der kom også en del gæster udefra, noterede Flemming Pedersen sig.

- Opbakningen fra de tre sogne var fantastisk flot, og der kom også mange udefra. Målet om at bringe de tre sogne tættere sammen, gik rigtig godt, konkluderer han.

Samtidig var der også solid opbakning på den frivillige front. Hele arrangementet er drevet på frivillige kræfter, og da en tredje barvogn blev hentet ind i sidste øjeblik, tog det ikke lang tid inden bemandingen var på plads.

- Vi fik fat i dem, vi skulle bruge. Vi valgte at hente en tredje vogn ind med vand, sodavand og cider - men det var i sidste øjeblik, og vi havde ikke bemandingen på plads fra start - men der kom hurtigt nogle til og stod for den. Det synes jeg siger meget om den velvilje, vi er blevet mødt af.

Flemming Pedersen fortæller også, at en tredje udgave i 2020 er på vej. Målet er igen at lave en stor havefest med et par tusinde gæster, for det skal ikke være en festival, fastholder han. Men vejrguderne viste søndag, at det i hvert fald ikke skal afholdes den 28. juli. Det var årsdagen for 2018-udgaven, der regnede væk - og også søndag den 28. juli 2019 blev præget af et heftigt regnvejr:

- Altså, den 28. juli regner det åbenbart altid helt vildt. Så det vil vi prøve at holde os væk fra, siger Flemming med et grin.