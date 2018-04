Den sønderjyske dialekt vil overleve tidens tand

Michael Ejstrup er sprogforsker og har studeret dialekter siden 1998. Da han i starten af 00'erne arbejdede på hans Ph.d.-afhandling spillede sønderjysk derfor også en vigtig rolle.

- Den sønderjyske dialekt er en af de dialekter, der står stærkt, fordi den har været omgivet af nogle markante naboer, hvor det har været vigtigt at markere sig. Man har haft at gøre med et mindretal, der ikke har villet tale tysk, lige som man heller ikke har ønsket at tale den form for dansk, der blev talt i København, forklarer sprogforsker Michael Ejstrup. Han tilføjer at de forskelle, der ses inden for den sønderjyske dialekt, er farvede af, hvilket sprog der er blevet talt i lokalområdet og i de omkringliggende lande.

Sprogforskeren har bidt mærke i en særlig ting, der er unik for den sønderjyske udtale. Den enlige a-lyd adskiller sig fra det rigsdanske, hvor man har a-lyden som på sønderjysk, og den a-lyd, som a'et har i sin bogstavelige form.

- Sønderjyderne har kun én a-lyd, og den er konstant. Jeg har ikke i mine studier fundet spor af, at det skulle have ændret sig, og det tror jeg heller ikke på, det kommer til, lyder meldingen fra Michael Ejstrup, der mener at det kun er den bornholmske dialekt, der står lige så stærkt som sønderjysk.