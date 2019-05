Den sidste kamp med kliken

Håndboldkampe kræver stor forberedelse og et køligt overblik - men en helt afgørende én af slagsen kræver mere. Vi fik et helt unikt kig bag kulisserne hos TM Tønder i den afgørende oprykningskamp mod KIF Kolding. Der, hvor forberedelsen er nøglen til alt.

Forud gik en lang dag med velkoordinerede forberedelser og den helt store kraftanstrengelse fra et hårdtarbejdende TM Tønder, som vi på JydskeVestkysten fik lov at følge helt inde i holdets maskinrum.

Det gik helt til kanten for TM Tønder og KIF Kolding i den indbyrdes kamp om henholdsvis oprykning og overlevelse i herrehåndboldens bedste række.Efter TM Tønder sejrede ude i førstekampen i arenaen i Kolding med 22-25, fik TM Tønder en stor lussing på ti mål i returopgøret hjemme. Dermed blev vejen banet for en tredje og afgørende kamp i Kolding: Udsigten er enkel - vinderne spiller ligahåndbold efter sommerferien. Kampen trak desuden tilskuerrekord for denne sæson i Sydbank Arena i Kolding med 4189 tilskuere.

18.35: Mental opvarmning - på gåben

At sætte et hold op til kamp handler først og fremmest om at skabe faste rammer. Det er i høj grad indstillingen fra cheftræner Torben Sørensen - og derfor åbner holdet kampaftenen med en tradition: En gåtur.

Det tjener mange formål:

- At gøre op med mental træthed var det helt store tema i optakten. Det er hårdt at have to kampe på én uge, når det er på den måde her. Derfor er den rette opladning helt afgørende. Her får spillerne aftalerne på plads, forklarer cheftræneren.