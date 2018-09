Den nye provst i Tønder er fundet

Det bliver Christine Rygaard Kristensen, der skal være den nye provst for Tønder Provsti. Ud over at være provst, skal hun også være præst i Ubjerg, Tønder og Møgeltønder. Hun kommer fra en stilling som sognepræst i Tingsted på Falster.

For at blive klædt på til en stilling som provst, der er præsternes nærmeste leder, har Christine Rygaard Kristensen taget en master i ledelse på Roskilde Universitet. Hun er ansat i Tønder fra den 1. oktober. Den 4. oktober bliver hun kreeret provst og den 14. oktober bliver hun indsat som præst i Ubjerg, Tønder og Møgeltønder.

- Vi har fået flere velkvalificerede ansøgninger, men vi er sikre på, at vi har valgt den, der er bedst egnet, siger Torben Frederiksen, der er formand for menighedsrådet i Tønder.

Hos menighedsrådet i Tønder er der også glæde over, at valget er truffet:

- Jeg er meget glad for, at jeg har fået stillingen som provst. Jeg har længe haft en stor interesse for ledelse, og ser frem til at være med til at fremme arbejdsglæden hos alle i og omkring kirkerne, siger hun.

Den nye provst, Christine Rygaard Kristensen, var med til at starte det landsdækkende projektet 'Kirken på Landet', som har til formål at give de små kirker identitet. Foto: Ingrid Riis.

- Jeg kan godt lide at arbejde og tage fat, siger hun.

- Der er en stor mangfoldighed i de tre kirker og jeg skal være med til at skabe en god lokal identitet i kirkerne, så man tør samarbejde og vise, hvad vi har. Og så skal der nok komme noget godt ud af det - det er jeg sikker på. Det er nemmere at være på besøg, hvis man har det godt hjemme, siger hun.

Hun nøjes ikke med et job som provst, men skal samtidig være præst i Ubjerg, Tønder og Møgeltønder - i alt i tre forskellige kirker.

Begejstret for landskabet

Christine Rygaard Kristensen har været med til at starte det landsdækkende projekt 'Kirken på landet', og sidder fortsat med i projektets fokusgruppe. Projektet har til formål at styrke de små lokale kirker på landet.

- Projektet handler om at være med til at skabe en lokal identitet og en modkultur til de, der mener, at kirken bare kan lukke og slukke, siger den kommende provst.

Ud over den ledelsesmæssige interesse for jobbet, så har hun længe haft et rigtig godt øje til Tønder-egnen. Især det unikke landskabs mange kvaliteter drager.

- Jeg har ikke ord for, hvor smukt der er i området, og jeg har længe tænkt, at der kunne jeg godt tænke mig at bo, siger Christine Rygaard Kristensen.

Hun har flere gange været på efteruddannelser i Løgumkloster, og har derudover holdt ferier i området flere gange.

- Derfor er det jo vidunderligt, at jeg nu har fået et job, hvor jeg får lov til at køre rundt i landskabet i dagligdagen, siger hun.

Christine Rygaard Kristensen er netop nu i gang gøre klar til flytningen sammen med sin mand og deres yngste søn, der skal gå på Tønder Gymnasium.