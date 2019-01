Tønder: Fredag den 11. januar klokken 9 kan de første biler køre ind på den nye genbrugsplads på Skovænget i Tønder.

Den 20.000 kvadratmeter store og 22,5 millioner kroner dyre genbrugsplads erstatter den gamle, og noget mindre, plads på Håndværkervej. Den nye plads byder på nye tiltag, så brugerne af genbrugspladsen nu får adgang til at aflevere haveaffald hele året rundt - alle døgnets 24 timer. Samtidig behøver biler, der kun har ærinde på grenpladsen, ikke at køre ind på selve genbrugspladsen. Det betyder væsentlig mindre trafik på den nye genbrugsplads.

- Vi har på årsbasis 90.000 besøg på genbrugspladsen i Tønder. I sommermånederne regner vi med, at den separate adgang til grenpladsen vil betyde, at kun cirka halvdelen af bilerne behøver at køre ind på selve pladsen. Så det vil lette meget på trafikken, forklarer affaldsingeniør Kjeld Rasmussen fra Tønder Forsyning.