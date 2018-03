Den kolde vinter giver økonomiske kuldegysninger

Temperaturen er steget igen, men kuldebølgen over Danmark kostede kassen for kommunen. Vinterberedskabet løber op i omkring 800.000 kr. i døgnet.

Tønder: Når Kong Vinter beslutter sig for at komme på besøg, så er det noget, der kan mærkes i kommunekassen. Tønder Kommune har omkring 1100 km. vej, der skal ryddes og saltes, og den slags koster penge. Mange penge.

- Vi har en tommelfingerregel om, at et såkaldt snedøgn løber op i omkring 800.000 kr. Så sådan en uge, vi lige har været igennem, kan mærkes på budgettet, forklarer Fagkoordinator for Team Vej, Park og Arealdrift, Christian Kjær-Andersen.

I 2018 er der afsat 13,6 mio. kr. til vinterberedskabet i Tønder Kommune, og når vejret arter sig som den seneste uge, så kan de hurtigt få ben at gå på.

- Vi har et regulativ, som vi skal leve op til, eller du kan kalde det nogle retningslinjer, som vi skal følge, når det kommer til, hvornår vi rykker ud. Hvis vi tog det hele lidt mere fra oven og ventede på, at Vorherre i løbet af et par dage sørgede for, at det hele var væk, så kunne vi spare mange penge. Men det er vores samfund ikke gearet til at vente på, og derfor koster det penge, når vi vægter at have farbare veje - også om vinteren, fortsætter Christian Kjær-Andersen.