TØNDER: Der er tradition for, at et kommunalbestyrelsesmøde i Tønder indledes med en sang. Sangvalget går på skift mellem de folkevalgte. I november-mødet ønskede Kim Printz Ringbæk (S) at mindes netop afdøde Kim Larsen ved at synge hans fine "Papirklip".

At "livet er langt, lykken er kort" ikke er helt let at synge - i hvert fald uden guitar eller andre instrumenter som akkompagnement - måtte politikerne sande i tomrummet mellem omkvædet og det næste vers.

Meget bedre og mindst lige så aktuelt foregik det rent musikalsk torsdag aften under årets sidste møde i byrådssalen. Her havde Venstres Daisy Dahl valgt "Den danske sang", der efter en påstået krænkelses-episode på CBS i København netop nu nyder stor bevågenhed.

Daisy Dahl havde via de sociale medier forberedt byrådskollegerne på sangvalget. Og selv om Enhedslistens Holger Petersen ikke kan betegnes som en ung blond pige, så fandt han som forsanger omgående det rette toneleje.

Om det var denne annoncering, eller bare bred opbakning til den danske sangskat, vides ikke: I hvert fald er det lang tid siden, at der blev sunget så højt og entusiastisk, som tilfældet var torsdag aften. Harmonien var i top, og alle sang med, både de lyshårede, de mørkhårede og dem, og dem med en grånende hårpragt.