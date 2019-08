Deltagere til DM i klugestage står på spring

Ehmsen fortæller, at det ikke er gratis at arrangere et mesterskab. Ud over at gøre omgivelserne klar og sætte borde frem, skal der købes medaljer og trykkes sange på papir.

- Indtil nu har det været gratis, og det har kun givet underskud, så nu skal det koste 50 kroner at se deltagerne i aktion, siger Erhardt Ehmsen, der er formand for springstage-konceptet.

Det er ikke nødvendigt at melde sig til deltagelse, der også er gratis. Men i modsætning til tidligere koster det at se på springerne, der sætter liv og lemmer på spil under mesterskabet.

Blødt sand

Mesterskabet afvikles lørdag klokken 14. Før den første deltager kan lade sig tippe over vandgrøften, skal engen og omgivelserne have en hånd. Det samme skal stødpuden, hvor det er meningen, at deltagerne skal lande.

- Vi skal ud at lægge noget sand ud, så det bliver blødt at lande i, siger Ehmsen og tilføjer, at hver deltager får mulighed for at foretage tre spring - og at det naturligvis er det længste, der tæller.

Selv om vejrudsigten ikke just tegner lovende, så er Erhardt Ehmsen fortrøstningsfuld.

- Det er i gode hænder - det skal nok lykkes, griner arrangøren, der opfordrer tilskuere til at tage en stol med under armen.

Der kan købes kaffe, kage, øl og vand på stedet.

Det er gratis for børn at overvære arrangementet.