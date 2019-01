December: Tønder fik en bjørn på og Løgumkloster blev tørlagt

Årets sidste måned bød på rigeligt med nyheds- og underholdningsstof. Mens en vaskebjørn var på spil i Tønder, hærgede skovsvin i Løgumkloster. Museet Holmen fik et stort navn på plakaten, mens et måske kommende kunstværk i Skærbæk blev vurderet til at udgøre en fare for trafikanter.