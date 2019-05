De små skridts kunst

Over 600 linedancere har indtaget Skærbækcentret og byens gader. Her er humøret lige så højt som læderstøvlerne er blankpudsede. Årets dansetræf kulminerer med opvisning i Storegade.

SKÆRBÆK: - Et, to, et chasse, to chasse, tre, fire, et chasse...

Kommandoerne lyder taktfaste, og opmuntringen er stor.

- Det her er de små trins kunst, lyder der fra scenen.

Omkring 300 veloplagte i dansesko og læderstøvler nikker nærmest genkendende. De er lige ved at finde rytmen.

- Et, to, et chasse, to chasse, tre, fire, et chasse...

Linedancere har på rad og række indtaget Skærbækcentret og byens gader i disse dage. Det er der fast tradition for i himmelfarts-dagene. Faktisk er det mere end et kvart århundrede siden, at linedancere fra hele landet samt blandt andet Tyskland og Norge opdagede Skærbæk som deres hjemmebane.

- Skærbæk er en fantastisk by. De gør virkelig meget ud af linedancen, når det kommer til byen og byder danserne velkommen. Og så har Skærbæk en tilpas størrelse til at holde arrangementet, siger Susanne Mose.

Dansemusen og krudtuglen fra Hadsund har de sidste mange år sammen med centerleder i Skærbæk, Søren Hansen, stået i spidsen for linedancer-træffet, der også i år samler 600 countryglade dansere fra hele landet på halgulve, asfalt og fliser i Skærbæk.