De højtflyvende og de frivillige

Utallige timers træning, vilde ideer og ikke mindst et stort frivilligt arbejde stjæler rampelyset i Løgumkloster i denne weekend. DGI's store forårsopvisning er i fuld gang.

LØGUMKLOSTER: Med over 3000 gymnaster på gulvet gennem hele weekenden er det i den grad showtime for DGI Tønderegnen og ikke mindst de mange foreninger og efterskoler, som gennem denne weekend er ude at vise resultaterne af en hel sæsons træning. Gymnastikfesten blev skudt i gang foran et stort publikum fredag aften med opvisninger fra lokale hold såvel som inviterede hold. Det hele er sat i værk af bare tre arrangører fra DGI Tønderegnen, som både kan berette om en god start, men så sandelig også et tætpakket program for resten af weekenden: - Det gik super godt i aftes (fredag, red.). Der var så meget mega flot gymnastik, og vi havde et rigtig stort publikum. Faktisk solgte vi over 700 billetter, så det var lidt flere end sidste år - og som altid, så er et godt publikum virkelig med til at sætte gang i det hele, forklarer Lone Andresen, der er formand for ad hoc opvisning i DGI Tønderegnen.

Hele skoleåret har der været et virkelig stort fokus på gymnastikken og træningen på skolen - de går virkelig all-in. Vi træner hver eneste dag. Katinka Broch Mols, efterskoleelev.

Foto: Ludvig Dittmann Lone Andresen er en af tre arrangører på det 3000 gymnaster store stævne: - Gymnastik er en sport, som alle kan være med i. Alle kan gøre det på deres eget niveau. Det kan godt være, du ikke kan stå på hænder, men så kan du sikkert stå på hovedet. Der er noget for alle, og derfor gør vi det. Foto: Ludvig Dittmann

En fest for de frivillige Men der er én gruppe, som opvisningen ikke ville fungere uden, og det er de frivillige. Med over 3000 gymnaster på gulvet følger også 180 instruktører og 16 lokale foreninger, som bidrager med alt fra praktisk hjælp til bemanding og opstilling. Og som Lone Andresen slår fast, så ville det aldrig blive til noget uden sammenholdet: - Vi sidder hvert år sammen med foreningerne og planlægger det hele. Det vigtige er altid sammenholdet, og alle gør et kæmpe stykke arbejde for at få det her til at gå op hvert år. Det er en weekend, vi alle sammen bygger op imod. Man kan vist godt sige, at det er lidt et bjerg at bestige, og derfor er de frivillige så vigtige, forklarer Lone Andresen, der foruden opgaverne i DGI også selv er træner for flere hold i Bylderup og Omegns Gymnastikforening.

Foto: Ludvig Dittmann Flemming Efterskole satser benhårdt på både rytme og spring. Med omkring 30 opvisninger i kalenderen her i foråret er der særdeles travlt. Foto: Ludvig Dittmann

Blandt de mange lokale indslag er også flere efterskoler. En af efterskoleopvisningerne kommer fra Flemming Efterskole nær Horsens. I øjeblikket er det højsæson for opvisninger, og skolen stiller da også op i omkring 30 styk i alt. Med på holdet er Marius Smed og Katinka Broch Mols, der begge kommer fra Haderslev og går i 10. klasse på skolen. Med cirka fire timers daglig træning har hele holdet rykket sig enormt langt siden skoleåret begyndte - noget, der i den grad kom til udtryk i lørdagens opvisning: - Det er smaddersjovt at lave opvisninger. Hele skoleåret har der været et virkelig stort fokus på gymnastikken og træningen på skolen - de går virkelig all-in. Vi træner hver eneste dag, forklarer Katinka Broch Mols. Programmet byder på både rytmisk gymnastik og spring, men sidstnævnte er den klare favorit, er de begge enige om: - Spring er klart favoritten for mig. Der er masser af adrenalin i det, og det er altid en vild følelse at lande et nyt spring. Opbakningen er der altid, siger Marius Smed, mens Katinka tilføjer: - Jeg har også springgymnastik som min favoritdisciplin. Man bryder hele tiden nogle grænser, og man skal virkelig nørde detaljer for at få det til at virke. Den store DGI-opvisning i Klosterhallerne i Løgumkloster afrundes søndag.

Foto: Ludvig Dittmann Udover at være medarrangør af det store stævne, så er Lone Andresen også formand for Bylderup og Omegns Gymnastikforening, og træner desuden flere hold. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Flemming Efterskole er en af otte efterskoler på programmet i denne weekend. Foto: Ludvig Dittmann

