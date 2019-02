Et af de næste skridt i Tøndermarsk Initiativets lange række af projekter i Højer er det nye erhvervshus, Grøbleriet. Bygningen vil til foråret blandt andet samle lokale iværksættere under samme tag.

HØJER: Kort efter påske er det planen, at Højers nye iværksætterhus i Storegade, Grøbleriet, står færdigt og klart. Et af husets formål er at samle lokale iværksættere og enkeltmandsvirksomheder under samme tag, og den opgave er der stille og roligt kommet gang i. Men der er stadig pladser tilbage til interesserede iværksætterspirer på adressen.

Opgaven med at besætte de foreløbigt ti pladser i huset, ligger hos Julie Hermansen, der er destinationsudvikler hos Tøndermarsk Initiativet.

- Det går stille og roligt fremad med at få afsat kontorpladserne i vores kontorfællesskab. I øjeblikket har vi udlejet to pladser, og vi flytter også selv Tøndermarsk Initiativets hovedkontor derud, så snart bygningen står klar til april, forklarer hun.

Tøndermarsk Initiativets eget kontor optager fem pladser - men fortvivl ej: Der er mulighed for hurtigt at etablere flere pladser, lyder budskabet:

- Vi tager selv fem pladser til vores projektkontor, men vi skal nok finde en god løsning, uanset hvor mange vi bliver. Så det er bare at henvende sig. Alle, som gerne vil arbejde med Tøndermarskens DNA er mere end velkomne, siger hun.