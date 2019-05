De fik rygklap og applaus:

En af de mange, der blev hyldet af René Andersen i Marskhallen torsdag aften, var Laurits Juhl-Boisen, Tønder. Han har for anden gang vundet verdensmesterskabet i Electric Boogie. Den snart 15-årige dreng synes det er fedt, at man lægger mærke til, at han kan noget specielt, fortæller han. Foto: Hans Chr. Gabelgaard