Datoen er sat for første spadestik: Ny skole bliver Tønders dyreste projekt hidtil

Plant et træ

Som optakt på dagen er der lagt op til, at elever fra indskolingen planter træer, der skal blive til en ny skoleskov.

Derefter serveres forfriskninger og der vil være taler ved bl.a. borgmesteren Henrik Frandsen.

Første spadestik tages af formanden for børn og skoleudvalget, Kim Printz Ringbæk (S), skolebestyrelsesformand Berit Andersen Gad og en elev.

- Vi får en topmoderne skole og nogle rigtig gode rammer for fremtidens undervisning. Så vi glæder os alle sammen til at tage den nye skole i brug. På den korte bane glæder vi os til at komme i gang med byggeriet, og vi tror og håber, at markeringen den 30. april bliver en festlig og hyggelig dag, siger skoleleder Klaus Fog.

Både elever og personale fra Skærbæk Distriktsskole deltager i arrangementet den 30. april, og der vil også være politikere og medarbejdere fra administrationen i Tønder Kommune til stede.

Desuden er naboerne til den kommende skole inviteret, og forældre og andre interesserede er også meget velkomne.