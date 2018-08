Danske udsendte hædres med march og taler

For 10. gang markeres flagdagen for danske udsendte med et arrangement i Tønder den 5. september. Flagdagen blev indført i 2009, og i Tønder er der placeret en mindeplade foran rådhuset.

Sådan bliver det også i år, og det er altså 10. gang, at det foregår:

Tilbage i 2009 blev den 5. september udnævnt til den officielle flagdag for Danmarks udsendte, og i Tønder er dagen siden da blevet markeret med en march gennem byen og en højtidelighed foran rådhuset.

Formålet med flagdagen 5. september er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.Flagdagen omfatter den samme personkreds som det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948. Kilde: Forsvarsministeriet

Med musik

Formanden for de lokale forsvarsbrødre, Allan Poulsen fra Tønder, er primus motor bag arrangementet. Han går også forrest, når flagdagen onsdag den 5. september klokken 11 indledes med en march gennem den indre by med musikalsk ledsagelse. Musikken leveres af søn og mor, henholdsvis Simon og Lisbeth Møbjerg Nielsen.

Omkring klokken 11.30 forventes veteranerne at ankomme til pladsen foran rådhuset, hvor borgmester Henrik Frandsen tager imod. Efterfølgende vil både borgmesteren og Allan Poulsen holde korte taler, der rundes af med at lægge blomster på mindepladen, der bærer inskriptionen "Til ære for Danmarks udsendte i internationale missioner".

Mindepladen var et længe næret ønske, der blev opfyldt med den officielle afsløring sidste år.

Alle er i øvrigt velkomne til at deltage i arrangementet, forklarer Allan Poulsen:

- Alle, også personer der ikke har været udsendt, er velkommen til at overvære arrangementet foran rådhuset.

Her rundes af med en andagt udført af tidligere feltpræst John Melchiorsen fra Viborg, som selv været udsendt hele fem gange.

Traditionen byder, at den officielle del af arrangementet afsluttes med sangen "Altid frejdig når du går", hvorefter kommunen byder på et let traktement.