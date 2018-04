Dansk kultur, demokrati og dannelse skal hjælpe asylansøgere gennem ventetiden

Tønder: "Kreativ formidling" og "relationer" er, ifølge Tønder Bibliotek, nøgleord i udviklingen af tilbud og aktiviteter rettet mod asylansøgere, der venter i centrene på, at deres sag bliver behandlet. Målet med tilbuddet, der er blevet til projektet "Mens vi venter", er, at asylansøgerne forstår den formidlede kultur og er i stand til at gøre brug af den, når de forhåbentlig fremadrettet får brug for den.

- Vi tror på, at det bedst sker, når kulturformidlingen foregår gennem relationer i videst muligt omfang. For at mennesker kan tilegne sig kultur og gøre brug af den, skal de opleve den i virkelige situationer og ikke gennem pjecer, oplæg og videoer, fortæller projektleder Ahmad Joumaa i en pressemeddelelse.

Projektet, der af Danmarks Biblioteksforening er blevet udpeget som relevant for kulturpolitikere over hele landet, er kommet i stand via et samarbejde mellem biblioteket og Asyl Syd. Projektet kombinerer Asyl Syds ønske om at skabe en meningsfuld og værdig ventetid for asylansøgerne og bibliotekets ønske om at formidle dansk kultur.