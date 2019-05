Dansk Folkeparti fik store europæiske klø af Tønders vælgere

- Der har været udfordringer undervejs. Jeg er ikke i tvivl om, at vi har mistet til Socialdemokratiet, og så bløder vi til Nye Borgerlige og Stram Kurs. De stillede godt nok ikke op, men når vælgerne er på vej væk, så finder de et andet parti, siger Lene Baggesø.

DF i Tønder står dermed stadig stærkere end partiet gør på landsplan, hvor spidskandidat Peter Kofod & co. måtte tage til takke med 10,7 procent. Men det var kun en ringe trøst for den lokale DF-formand.

Her oplevede hendes parti et fald fra de høje tinder.

Det sidste kryds

Trods det alt andet end opløftende resultat ser DF-formanden fortrøstningsfuldt både på det forestående Folketingsvalg såvel som fremtiden.

- Det sidste kryds er ikke sat endnu. Vi slås til det sidste. Det kan godt være, at vi taber stemmer, men så kommer der et valg igen om senest fire år. Så vil vælgerne have fundet ud af, at man ikke kommer langt med ultimative krav, siger hun.