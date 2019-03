Danmarks bedste: To ishuse på Rømø med i kampen

- Det er vi positivt overraskede over, fortæller hun og tager nomineringen som et tegn på, at de i caféen gør det rigtigt, og at folk er tilfredse med det, der sælges.

Maria Degn Clausen, der ejer og driver Café Fru Dax, er glad for at være nomineret.

Rømø: Café Fru Dax og Café Midtpunkt på Rømø er med i kampen om at blive kåret til "Danmark Bedste Ishus" - en konkurrence, som hjemmesiden Opdagdanmark står for, hvor danskerne kan stemme på deres favoritter.

På kursus i Italien

Lige så naturligt vil Café Midtpunkts Jimmy Hougaard Frederiksen gerne slå kollegaen.

- Hvis jeg sagde, at det ville jeg ikke, så ville jeg lyve. Det er da helt klart. Men hun er stukket godt af, påpeger han.

Han driver stedet sammen med sin hustru Rikke. De laver selv isen fra bunden og serverer den i hjemmelavede vafler.

Han synes, det er fint, at Opdagdanmark laver sådan en konkurrence, men han vurderer, at det nok altid vil være et ishus i en stor by, der vinder.

Han tager det som en cadeau, at caféen er blevet nomineret.

- Det er også derfor, man har lyst til selv at lave sin is og gøre noget ud af det, siger ismageren, der i år har været på både kursus og messe i Italien for at få nye idéer.

Caféen har også fortalt om konkurrencen på Facebook.

Man kan stemme i den regionale konkurrence frem til den 11. april, hvorefter 10 ishuse deltager i en finale frem til den 23. april.